Швеция и Ирландия подтвердили первые случаи смерти от коронавируса

Власти Ирландии сообщили о первом смертельный случай среди пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Пациент умер в среду в больнице на востоке страны, где его лечили в последние дни. У него сначала были респираторные симптомы, а позже было диагностировано заболевания коронавирусом.

Всего в Ирландии подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом.

Швеция сегодня также сообщила о первой смерти от нового коронавируса: пожилая пациентка скончалась в реанимации в больнице в Стокгольмском регионе. Она также имела другое тяжелое заболевание.

В Швеции зарегистрировано около 460 подтвержденных случаев вируса, первый из которых был обнаружен в конце января, сообщает Reuters.

Из-за быстрого увеличения количества случаев Агентство здравоохранения в среду попросил правительство Швеции запретить массовые мероприятия с участием более 500 человек.