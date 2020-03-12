Британські винищувачі вдруге за тиждень перехопили російські бомбардувальники

Британським військово-повітряним силам довелося вдруге за тиждень піднімати винищувачі на перехоплення російських бомбардувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times.

Два Ту-142 Bears, використовувані в якості стратегічних бомбардувальників і патрульних літаків, вчора пролетіли поблизу повітряного простору Великої Британії.

На перехоплення були підняті два винищувачі Typhoon з бази Лоссімут.

"Ці російські бомбардувальники не відповідають міжнародним правилам повітряного руху, становлять небезпеку для авіалайнерів і не вітаються в нашому повітряному просторі. Typhoon, поряд з нашими союзниками по НАТО, гарантували, що ці російські літаки не становлять небезпеки" – повідомили в Міноборони Британії.

При цьому у відомстві зазначили, що повітряний простір Британії російські літаки не порушили.

Варто зазначити, що 7 березня британські винищувачі вже піднімалися на перехоплення російського літака.