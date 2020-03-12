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Британские истребители второй раз за неделю перехватили российские бомбардировщики

Четверг, 12 марта 2020, 11:27

Британским военно-воздушным силам пришлось второй раз за неделю поднимать истребители на перехват российских бомбардировщиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times.

Два Ту-142 Bears, используемые в качестве стратегических бомбардировщиков и патрульных самолетов, вчера пролетели вблизи воздушного пространства Великобритании.

На перехват были подняты два истребителя Typhoon с базы Лоссимут.

"Эти российские бомбардировщики не соответствуют международным правилам воздушного движения, представляют опасность для авиалайнеров и не приветствуются в нашем воздушном пространстве. Typhoon, наряду с нашими союзниками по НАТО, гарантировали, что эти российские самолеты не представляют опасности", - сообщили в Минобороны Великобритании.

При этом в ведомстве отметили, что воздушное пространство Великобритании российские самолеты не нарушили.

Стоит отметить, что 7 марта британские истребители уже поднимались на перехват российского самолета.

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