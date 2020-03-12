Естонія до 1 травня не пускатиме в свої порти круїзні лайнери

Через коронавірус круїзні судна не впускатимуть в порти Естонії до 1 травня.

Таке рішення в четвер прийняв уряд країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами прем'єр-міністра Юрі Ратаса, розробити відповідну постанову повинне буде міністерство економіки і комунікацій.

Уряд Естонії в четвер утворив урядову комісію для вирішення викликаних поширенням коронавірусу проблем у сфері охорони здоров'я та економіки.

До складу очолюваної прем'єр-міністром комісії увійшли міністри юстиції, економіки, фінансів, внутрішніх справ, соціальних справ, закордонних справ, освіти і оборони, а також державний секретар.

Завдання комісії полягає у вирішенні ситуацій, що виникають у зв'язку з поширенням коронавірусу, організації відповідної взаємодії між державними органами та місцевими самоврядуваннями, а також координації використання ресурсів і можливостей.

Кількість заражень коронавірусом в Естонії, як стало відомо в четвер, зросла до 17.