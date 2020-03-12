Эстония до 1 мая не будет пускать в свои порты круизные лайнеры

В связи с пандемией коронавируса круизные суда не будут пускать в порты Эстонии до 1 мая.

Такое решение в четверг приняло правительство страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, разработать соответствующее постановление должно будет Министерство экономики и коммуникаций.

Правительство Эстонии в четверг создало правительственную комиссию для решения вызванных распространением коронавируса проблем в сфере здравоохранения и экономики.

В состав возглавляемой премьер-министром комиссии вошли министры юстиции, экономики, финансов, внутренних дел, социальных дел, иностранных дел, образования и обороны, а также государственный секретарь.

Задача комиссии заключается в решении ситуаций, возникающих в связи с распространением коронавируса, организации соответствующего взаимодействия между государственными органами и местными самоуправлениями, а также координации использования ресурсов и возможностей.

Количество заражений коронавирусом в Эстонии, как стало известно в четверг, возросло до 17.