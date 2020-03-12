Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

В Испании более 4000 инфицированных коронавирусом, объявлено чрезвычайное положение

120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть






О первой смерти от коронавируса сообщили в Австрии

Четверг, 12 марта 2020, 13:15

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

69-летний мужчина, который вернулся из Италии и, кроме COVID-19, имел другие болезни, скончался в четверг в Венском госпитале кайзера Франца-Иосифа.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, в муниципальных больницах Вены будут действовать ограничения. Визиты к больным запрещены на неопределенный срок. Также в Вене отложили проведение несрочных операций.

В Австрии, по данным Министерства здравоохранения, зафиксированы 302 больных, 4 человека выздоровели. 56 человек заразились за последние сутки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Австрія
powered by lun.ua