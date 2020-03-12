Польша объявляет состояние эпидемической угрозы

Власти Польши в четверг готовятся объявить состояние эпидемической угрозы из-за пандемии коронавируса.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"ВОЗ вчера объявила пандемию. Сегодня будет издано распоряжение министра здравоохранения о введении в Польше состояния эпидемической угрозы", - сказал Шумовский.

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По его словам, это означает возможность ограничения конкретных способов передвижения или использования определенных продуктов. Также могут быть запрещены массовые шоу и собрания.

"Я обращаюсь к молодежи. Это не свободное время, не время для вечеринок или для развлечений в клубах. Вирус может поразить более слабых людей, поэтому не стоит его недооценивать, надо оставаться изолированными. Это единственная форма, которая может защитить общество", - подчеркнул министр.

"Обращаюсь ко всем: пора оставаться дома, чтобы не выходить без надобности даже в магазины. В очереди мы можем заразиться или заразить кого-то в толпе", - добавил он.

Польские власти ожидают увеличения наплыва больных в ближайшее время и подготовили 19 больниц для приема больных с коронавирусом.

"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а затем 1000. Все зависит от того, насколько ответственно мы себя ведем", - сказал Шумовский.

Министр также заверил, что "никто не собирается закрывать города в Польше и запрещать движение".

В четверг в Польше зафиксировали сорок девятый случай COVID-19 и умерла первая пациентка, зараженная новым коронавирусом.