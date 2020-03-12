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В Риме задержали семь человек, игравших в карты на улице

Четверг, 12 марта 2020, 19:39

12 марта в Риме полиция задержала семь человек, которые совместно играли в карты неподалеку от метро. Всего за день составили 43 протокола в связи с невыполнением правительственного декрета по противодействию дальнейшему распространению коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Все семеро задержанных были иностранного происхождения и в возрасте от 36 до 69 лет. Они играли, сидя на скамейках и у стола.

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Группа бесполезно пыталась уйти, чтобы избежать правоохранителей, но была остановлена ​​для контроля. Каждый из них заявил, что находится далеко от дома из-за работы.

Но после проверок их задержали за дачу ложных показаний государственному чиновнику. Впоследствии мужчин отпустили.

Также обнаружили несколько молодых пар, ехавших на автомобиле без уважительных причин.

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