Коронавирус: Бельгия закрыла школы, большинство магазинов, кафе и рестораны

Бельгия с полуночи пятницы ввела жесткие меры в попытке предотвратить распространение коронавирус в стране.

Об этом сообщает "Tвропейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Новые меры введены до 3 апреля и предусматривают отмену учебы в школах, однако при этом школы останутся открытыми и будут обеспечивать надзор за детьми в случае необходимости. Детские сады остаются открытыми.

"Идея не в том, чтобы за детьми присматривали их дедушки и бабушки", - сказала премьер-министр Софи Вильмес, напомнив, что именно люди старшего возраста – в группе риска.

Торговые заведения, которые обеспечивают базовые потребности, такие как аптеки, продуктовые и зоомагазины останутся открытыми. Остальные магазины будут закрыты в течение выходных.

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Рестораны, кафе и ночные клубы будут закрыты на время действия усиленных мер безопасности.

Также отменены развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, независимо от того, кто выступает их организатором и каков их размер.

Также гражданам не рекомендуют пользоваться общественным транспортом, если в этом нет крайней необходимости.

Напомним, Италия первой из европейских стран ввела карантинные меры, распространив их на всю страну. Количество людей, умерших в Италии после заражения коронавирусом, теперь превысило 1000 и составляет 1016 человек, это на 189 больше, чем зафиксировали в среду.

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