В Іспанії коронавірусом заразилися ще один міністр і двоє провідних ультраправих політиків

В уряді Іспанії підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом серед міністрів – захворіла міністр територіальної політики Кароліна Даріас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Кароліна Даріас відвідала 8 березня феміністичний марш у Мадриді. У цій події вона взяла участь разом з Ірен Монтеро, міністром з питань рівності, яка першою з іспанських урядовців заразилася коронавірусом.

Після виявлення коронавірусу у Монтеро весь уряд зробив тести на коронавірус. Тести зробили і король Іспанії з дружиною, оскільки, як з'ясувалося, Монтеро супроводжувала дружину короля на офіційному заході в понеділок.

Іншим осередком зараження в іспанському політикумі стала ультраправа партія Vox. Ввечері у четвер коронавірус підтвердили у ще двох високопоставлених членів партії – її лідера Сантьяго Абаскаля та голови парламентської групи партії Макарени Олони.

Першим у партії заразився її генсек Хав'єр Ортега Сміт.

Усі депутати партії з минулих вихідних перебувають на самоізоляції.

Варто зазначити, що 10 березня нижня палата парламенту Іспанії призупинила діяльність на 15 днів у зв'язку з коронавірусом.

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