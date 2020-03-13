В Испании коронавирусом заразились еще один министр и двое ведущих ультраправых политиков

В правительстве Испании подтвердили еще один случай заражения коронавирусом среди министров – заболела министр территориальной политики Каролина Дариас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Каролина Дариас 8 марта посетила феминистический марш в Мадриде. В этом событии она приняла участие вместе с Ирен Монтеро, министром по вопросам равенства, которая первой из испанских чиновников заразилась коронавирусом.

После обнаружения коронавируса у Монтеро все правительство сдали тесты на коронавирус. Тесты сделали и король Испании с супругой, поскольку, как выяснилось, Монтеро сопровождала жену короля на официальном мероприятии в понедельник.

Другим очагом заражения в испанском политикуме стала ультраправая партия Vox. Вечером в четверг коронавирус подтвердили еще у двух высокопоставленных членов партии – ее лидера Сантьяго Абаскаля и председателя парламентской группы партии Макарены Олоны.

Первым в партии заразился ее генсек Хавьер Ортега Смит.

Все депутаты партии с прошлых выходных находятся на самоизоляции.

Стоит отметить, что 10 марта нижняя палата парламента Испании приостановила деятельность на 15 дней в связи с коронавирусом.

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