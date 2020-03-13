Міністру економіки Латвії анулювали доступ до держтаємниці

Міністру економіки Латвії Ральфу Неміро анулювали доступ до державної таємниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Кариньш у п'ятницю повідомив, що отримав від Бюро із захисту Сатверсме інформацію про анулювання доступу до держтаємниці для Ральфа Неміро. Тому партію KPV LV закликали висунути нового кандидата.

Прем'єр зазначив, що він не знає причин рішення бюро.

Представник KPV LV Атіс Закатістов сказав, що для нього це нова інформація. Він зазначив, що в країні і так надзвичайний стан через COVID-19 і падіння уряду ще більше ускладнить цю ситуацію. Тому партія до 16 березня вирішить, кого висуне на пост міністра економіки.

Неміро став міністром економіки 23 січня 2019 року, коли Сейм затвердив склад Кабінету міністрів під керівництвом Крішьяніса Кариньша.