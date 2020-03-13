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Министру экономики Латвии аннулировали доступ к гостайне

Пятница, 13 марта 2020, 11:39

Министру экономики Латвии Ральфу Немиро аннулировали доступ к государственной тайне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в пятницу сообщил, что получил от Бюро по защите Сатверсме информацию об аннулировании доступа к гостайне для Ральфа Немиро. Поэтому партию KPV LV призвали выдвинуть нового кандидата.

Премьер отметил, что он не знает причин решения бюро.

Представитель KPV LV Атис Закатистов сказал, что для него это новая информация. Он отметил, что в стране и так чрезвычайное положение из-за COVID-19 и падение правительства еще больше усложнит эту ситуацию. Поэтому партия до 16 марта решит, кого выдвинет на пост министра экономики.

Немиро стал министром экономики 23 января 2019, когда Сейм утвердил состав Кабинета министров под руководством Кришьяниса Кариньша.

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