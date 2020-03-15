Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року, захворіють 7,9 млн британців - прогноз уряду

Декілька авіакомпаній помилково скасували рейси в Україну за добу до заборони

Криза в Італії: 368 загиблих від коронавірусу за добу, 3,5 тисячі нових хворих

Німеччина закриває кордон з трьома країнами - німецькі ЗМІ






Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією

Неділя, 15 березня 2020, 11:29

Австрія закриє в'їзд і припинить авіасполучення з Великою Британією, Нідерландами, Україною і Росією для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це у неділю заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, оголошуючи подальші обмеження для боротьби з вірусом.

Читайте також
Що робити українцям, які не встигнуть повернутись з-за кордону до 17 березня: пояснення МЗС

"Люди з Великої Британії, Нідерландів України та Росії більше не зможуть напряму в’їхати в Австрію", - сказано в публікації видання. З цими країнами буде зупинене авіасполучення.

Канцлер не уточнив, з якої дати діятиме заборона. Нагадаємо, Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

Серед інших рішень австрійського уряду – закриття ресторанів з вівторка, закриття дитячих та спортивних майданчиків по всій країні. Продуктові і тютюнові магазини, аптеки залишатимуться відкрити.

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

Читайте також пояснення МЗС: 15 речей, які потрібно знати про закритий кордон України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Австрія
powered by lun.ua