У Швейцарії кількість хворих на коронавірус зросла до 2200, закриті школи і парламент
Понеділок, 16 березня 2020, 09:56
Швейцарія у понеділок підтвердила 841 новий випадок коронавірусу, і загальна кількість у країні зросла до 2200.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.
Офіційно підтверджена смерть 14 пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Всі вони були літніми і мали інші серйозні захворювання.
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У країні вже закрила всі школи, намагаючись приборкати чи уповільнити поширення вірусу. Також заборонені зібрання за участі понад 100 осіб. У кількох регіонах закрили всі торгові точки, окрім аптек та супермаркетів.
Швейцарський парламент скасував цього тижня пленарні засідання.
Також повідомляється, що влада планує залучити армію, щоб допомогти медичним працівникам подолати кризу.
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