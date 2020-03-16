Німеччина частково закриває кордони з 5 країнами

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер оголосив про запровадження контролю на кордонах із п'ятьма державами: Францією, Австрією, Швейцарією, Данією та Люксембургом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Мета такого кроку - стримування поширення коронавірусної інфекції. Контролювати кордон почали з 8:00 16 березня.

"Для подорожніх без поважної причини це означає, що вони більше не зможуть в'їхати", - зазначив Зеегофер.

За його словами, поширення коронавірусної інфекції відбувається дуже швидко і агресивно, та потрібно виходити з того, що піку поки не досягнуто.

Міністр також запевнив, що німецькі громадяни матимуть можливість повернутися в країну. Запроваджені заходи не стосуватимуться вантажних перевезень та людей, які доїжджають на роботу через кордон.

Підставою для такого кроку, за даними німецьких ЗМІ, є не лише намагання стримати поширення коронавірусної інфекції, а й запобігти закупам про запас з боку іноземців на території Німеччини. Це вже призвело до певних перебоїв у забезпеченні окремими видами товарів у прикордонних районах країни.