Король Іспанії відмовився від спадщини батька, звинуваченого в корупції
Король Іспанії Феліпе VI відмовився від спадщини свого скандально відомого батька Хуана Карлоса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
У заяві палацу говориться, що Хуан Карлос, який зрікся престолу в 2014 році, також перестане отримувати щорічний грант у розмірі 194000 євро.
82-річного колишнього короля критикують за його марнотратний спосіб життя.
Хуан Карлос, який правив протягом 39 років, також перебуває під слідством швейцарських фінансових органів влади.
Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, в 2008 році він отримав $100 млн від Саудівської Аравії через офшорний рахунок.
Деякі аналітики в Іспанії кажуть, що, відмовившись від спадщини свого батька, 52-річний король Феліпе VI намагається дистанціюватися від його справ.
Хуан Карлос зійшов на трон в 1975 році після смерті генерала Франсіско Франко, правого диктатора, який правив Іспанією протягом 36 років після перемоги над республіканськими силами в громадянській війні в Іспанії.
Ще за кілька років до зречення престолу його популярність була високою, але полювання на слонів в Ботсвані в 2012 році і звинувачення в корупції, пов'язані з його молодшою дочкою Крістіною і її чоловіком Іньякі Урдангаріном, призвели до закликів до його зречення.