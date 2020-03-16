Король Іспанії відмовився від спадщини батька, звинуваченого в корупції

Король Іспанії Феліпе VI відмовився від спадщини свого скандально відомого батька Хуана Карлоса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У заяві палацу говориться, що Хуан Карлос, який зрікся престолу в 2014 році, також перестане отримувати щорічний грант у розмірі 194000 євро.

82-річного колишнього короля критикують за його марнотратний спосіб життя.

Хуан Карлос, який правив протягом 39 років, також перебуває під слідством швейцарських фінансових органів влади.

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Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, в 2008 році він отримав $100 млн від Саудівської Аравії через офшорний рахунок.

Деякі аналітики в Іспанії кажуть, що, відмовившись від спадщини свого батька, 52-річний король Феліпе VI намагається дистанціюватися від його справ.

Хуан Карлос зійшов на трон в 1975 році після смерті генерала Франсіско Франко, правого диктатора, який правив Іспанією протягом 36 років після перемоги над республіканськими силами в громадянській війні в Іспанії.

Ще за кілька років до зречення престолу його популярність була високою, але полювання на слонів в Ботсвані в 2012 році і звинувачення в корупції, пов'язані з його молодшою дочкою Крістіною і її чоловіком Іньякі Урдангаріном, призвели до закликів до його зречення.