Король Испании отказался от наследства отца, обвиняемого в коррупции

Король Испании Фелипе VI отказался от наследства своего скандально известного отца Хуана Карлоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В заявлении дворца говорится, что Хуан Карлос, который отрекся от престола в 2014 году, также перестанет получать ежегодный грант в размере 194000 евро.

82-летнего бывшего короля критикуют за его расточительный образ жизни.

Хуан Карлос, правивший в течение 39 лет, также находится под следствием швейцарских финансовых органов власти.

В частности, по сообщениям СМИ, в 2008 году он получил $100 млн от Саудовской Аравии через оффшорный счет.

Некоторые аналитики в Испании говорят, что, отказавшись от наследия своего отца, 52-летний король Фелипе VI пытается дистанцироваться от его дел.

Хуан Карлос взошел на трон в 1975 году после смерти генерала Франсиско Франко, правого диктатора, который правил Испанией в течение 36 лет после победы над республиканскими силами в гражданской войне в Испании.

Еще за несколько лет до отречения от престола его популярность была высокой, но охота на слонов в Ботсване в 2012 году и обвинения в коррупции, связанные с его младшей дочерью Кристиной и ее мужем Иньяки Урдангарином, привели к призывам к его отречению.