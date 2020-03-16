МАУ 17 березня планує рейс із Відня із пасажирами Austrian Airlines, яким скасували рейс

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує 17 березня виконати рейс із Відня до Києва і привезти пасажирів, які мали вилетіти з Австрії в неділю бортом Austrian Airlines.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію надав посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Транспортний коридор через Угорщину ще відкритий. Австрійські авіалінії, які скасували рейси в неділю, переброньовують на рейс МАУ 17.03 о 15:35. Більшість застряглих переночували в готелі при аеропорту. Надії на рейс МАУ, сподіваюся за притомними цінами", - написав Щерба на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що в аеропорту Відня працює український дипломат, який веде переговори з авіалініями і паралельно допомагає українським громадянам.

Нагадаємо, авіакомпанії Lufthansa та Austrian airlines (обидві управляються групою Lufthansa) вже у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва та повідомили пасажирів про скасування усіх рейсів у понеділок, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.

Через це в обох аеропортах застрягли чимало українських громадян, що намагаються повернутися до батьківщини до 17 березня, коли регулярне сполучення буде припинене.