МАУ 17 марта планирует рейс из Вены с пассажирами Austrian Airlines, которым отменили рейс

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует 17 марта выполнить рейс из Вены в Киев и привезти пассажиров, которые должны вылететь из Австрии в воскресенье бортом Austrian Airlines.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию предоставил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Транспортный коридор через Венгрию еще открыт. Австрийские авиалинии, которые отменили рейсы в воскресенье, перебронируют на рейс МАУ 17.03 в 15:35. Большинство застрявших переночевали в гостинице при аэропорте. Надежды на рейс МАУ, надеюсь, по нормальным ценам", - написал Щерба на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в аэропорту Вены работает украинский дипломат, который ведет переговоры с авиалиниями и параллельно помогает украинским гражданам.

Напомним, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) уже в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев и сообщили пассажиров об отмене всех рейсов в понедельник, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

Поэтому в обоих аэропортах застряли немало украинских граждан, пытающихся вернуться на родину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.