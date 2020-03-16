Угорщина не може існувати без угорських громад Румунії, Словаччини, Сербії і України – Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з листом до угорців, які живуть за кордоном, в національне свято 15 березня, відзначаючи річницю революції і війни за незалежність 1848-49 років.

Про це заявив речник прем'єра Берталон Гаваші, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу угорського уряду.

"15 березня 1848 року - це спільна спадщина і свято всіх угорців. Ось уже 172 роки ми разом вірні в цей день нашій свободі і нашій національній єдності. Де б ми не жили в світі, ми всі пам'ятаємо березневу молодь і згадуємо героїв від Позозда до Трійці, від Браньїшко до Сенттамаша, вони билися як один під прапором свободи", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Віктора Орбана, цього року святкування має особливе значення, оскільки відбувається в соту річницю Тріанонського договору, за яким Угорщина зазнала територіальних втрат.

"Точно так само, як 172 роки тому, коли питання свободи зазнало б невдачі без Арона Габора, Угорщина не може існувати сьогодні без Трансільванської, Південної, Нагірної та Закарпатської угорських громад, зміцнення і захист прав яких є нашим спільним завданням і відповідальністю", - заявив він.

Читайте також У Польщі завершився процес щодо підпалу спілки угорців в Ужгороді

"Як послідовники 48-го року, ми бажаємо і клянемося, що унікальна мовна, інтелектуальна і культурна спадщина, створена нами за тисячу років в Карпатському басейні, буде збережена і далі розвиватися на благо всіх нас", – додав Орбан.

Нагадаємо, в травні 2018 року уряд Угорщини на своєму першому засіданні прийняв "Меморандум захисту закарпатських угорців".