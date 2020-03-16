Венгрия не может существовать без венгерских общин Румынии, Словакии, Сербии и Украины – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с письмом к венграм, живущим за рубежом, в национальный праздник 15 марта, отмечая годовщину революции и войны за независимость 1848-49 годов.

Об этом заявил пресс-секретарь премьера Берталон Гаваши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

"15 марта 1848 года - это общее наследие и праздник всех венгров. Вот уже 172 года мы вместе верны в этот день нашей свободе и нашему национальному единству. Где бы мы ни жили в мире, мы все помним мартовскую молодежь и вспоминаем героев от Позозда до Троицы, от Браньишко до Сенттамаша, они сражались как один под флагом свободы", - сказал премьер-министр.

По словам Виктора Орбана, в этом году празднование имеет особое значение, поскольку происходит в сотую годовщину Трианонского договора, по которому Венгрия претерпела территориальные потери.

"Точно так же, как 172 года назад, когда дело свободы постигла бы неудача без Арона Габора, Венгрия не может существовать сегодня без трансильванской, южной, нагорной и закарпатской венгерских общин, укрепление и защита прав которых – наша общая задача и ответственность", - заявил он.

Читайте также В Польше завершился процесс по поджогу союза венгров в Ужгороде

"Как последователи 48-го года, мы клянемся, что уникальное языковое, интеллектуальное и культурное наследие, созданное нами за тысячу лет в Карпатском бассейне, сохранится и будет дальше развиваться на благо всех нас", - добавил Орбан.

Напомним, в мае 2018 года правительство Венгрии на своем первом заседании приняло "Меморандум защиты закарпатских венгров".