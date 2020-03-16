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Мінінфраструктури формує чартери, якими українці зможуть повернутись після 17 березня

Понеділок, 16 березня 2020, 12:37

Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація міститься на Facebook-сторінці МЗС України.

За даними відомства, оновлена інформація щодо чартерних рейсів з’являтиметься на сторінках Мінінфраструктури.

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Сьогодні відбудеться брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби щодо плану дій міністерства після припинення 17 березня міжнародних регулярного пасажирського сполучення, допомоги МЗС громадянам України, які перебуватимуть на цей час за кордоном, і зокрема, громадянам, які потребуватимуть повернення до України.

Нагадаємо, авіакомпанії Lufthansa та Austrian airlines (обидві управляються групою Lufthansa) вже у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва та повідомили пасажирів про скасування усіх рейсів у понеділок, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.

Через це в аеропортах застрягли чимало українських громадян, що намагаються повернутися до батьківщини до 17 березня, коли регулярне сполучення буде припинене.

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