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Мининфраструктуры формирует чартеры, которыми украинцы смогут вернуться после 17 марта

Понедельник, 16 марта 2020, 12:37

Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация содержится на Facebook-странице МИД Украины.

По данным ведомства, обновленная информация о чартерных рейсах будет появляться на страницах Мининфраструктуры.

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Сегодня состоится брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы по плану действий министерства после прекращения 17 марта международного регулярного пассажирского сообщения, помощи МИД гражданам Украины, которые будут находиться в настоящее время за рубежом, и в частности, гражданам, нуждающимся в возвращения в Украину.

Напомним, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) уже в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев и сообщили пассажирам об отмене всех рейсов в понедельник, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

Поэтому в аэропортах застряли немало украинских граждан, пытающихся вернуться на родину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.

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