МАУ временно приостанавливает выполнение всех международных регулярных рейсов

Авиакомпания "Международная авиакомпания Украины" временно прекращает выполнение всех международных регулярных рейсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении перевозчика.

"Выполняя распоряжение правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно на период с 00 часов 00 минут 17 марта по 31 марта 2020 года", - говорится в заявлении.

Поскольку срок карантина, установленный правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля, пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании.

Во вторник, 17 марта, МАУ выполнить следующие международные рейсы:

PS734 Дубай - Киев;

PS 398 Каир - Киев;

PS778 Тель-Авив - Киев;

PS612 Ереван - Киев;

PS518 Тбилиси - Киев;

PS716 Стамбул - Киев;

PS602 Баку - Киев;

PS242 Торонто - Киев;

PS232 Нью-Йорк - Киев;

PS272 Бангкок - Киев;

PS898 Кишинев - Киев.

К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, которые имеют право постоянного или временного проживания на территории Украины.

В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Читайте также: "Закрытые границы, "забытые" туристы, миллионы больных за год: как в Европе готовятся к пику коронавируса"