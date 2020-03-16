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Фінляндія оголосила надзвичайний стан і закриває кордони

Понеділок, 16 березня 2020, 18:17

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила надзвичайний стан і ряд нових заходів з боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Фінляндія негайно закриє свої кордони і закликає своїх громадян за кордоном повернутися додому. Громадяни, яким понад 70 років, повинні самоізолюватись на карантин.

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Заходи за участю понад 10 осіб під забороною. Свобода пересування людей може бути обмежена "через серйозну загрозу життю і здоров'ю".

Відвідування лікарень і будинків для літніх людей буде заборонено. Працівники державного сектора будуть змушені працювати віддалено.

Школи та університети також будуть закриті з середи. Дитячі садки будуть відкриті.

Нові заходи набудуть чинності 18 березня і триватимуть до 13 квітня.

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Коронавірус Фінляндія
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