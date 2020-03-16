Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Германии запретили ездить в отпуск, закрываются большинство магазинов

В Италии количество погибших от коронавируса превысило 2000 человек

В Евросоюзе хотят ввести общий запрет на въезд иностранцев

Коронавирус в Венеции: безлюдные каналы стали невероятно чистыми






"Мы на войне": Макрон объявил о транспортной блокаде Франции и закрытии Шенгена

Понедельник, 16 марта 2020, 21:52

Франция вводит беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду.

Об этом объявил президент Эмманюэль Макрона в телевизионном обращении к нации, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному. Фразу "мы на войне" он повторил 5 раз в разном контексте, посчитали в Le Monde.

Детали через несколько минут...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Франция
powered by lun.ua