"Мы на войне": Макрон объявил о транспортной блокаде Франции и закрытии Шенгена
Понедельник, 16 марта 2020, 21:52
Франция вводит беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду.
Об этом объявил президент Эмманюэль Макрона в телевизионном обращении к нации, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному. Фразу "мы на войне" он повторил 5 раз в разном контексте, посчитали в Le Monde.
Детали через несколько минут...
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