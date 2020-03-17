Эвакуации из Польши ожидают почти 2тысячи граждан Украины- посол

Почти две тысячи украинцев заполнили на сайте посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", - сказал Дещица.

При этом он не исключил, что часть из этих граждан уже могла самостоятельно выехать в Украину.

По словам посла, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Кроме того, рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд "PKP Intercity", а уже из Перемышля – поезд "Укрзализныци", - отметил Дещица.

Для этого, по его словам, необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры этой страны.

Посол напомнил, что на границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: Дорогуск - Ягодин, Корчева - Краковец, и Гребенне - Рава-Русская.

Он подчеркнул, что каждый день там находятся украинские консулы, которые помогают украинцам пересечь границу. Несмотря на то, что эти пункты пропуска является автомобильными, по согласованию с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.

В предоставлении автотранспорта способствуют пограничные райгосадминистрации, а также почетные консулы Украины в Ряшеве, Холме и Перемышле.

По словам Дещицы, он получил от польских пограничных органов заверения, что они будут лояльно относиться к тем украинцам, у которых срок визы или пребывания по биометрическим паспортам прошел непосредственно во время карантина в Польше.

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