Трамп рекомендує американцям уникати зібрань понад 10 людей і не ходити в бари
Президент США Дональд Трамп опублікував рекомендації, згідно з якими американці повинні уникати громадських зібрань понад 10 осіб протягом наступних 15 днів, щоб уповільнити поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Нові правила Білого дому також радять американцям уникати їжі і пиття в барах, ресторанах і фуд-кортах; не ходити по магазинах і не робити соціальні візити; не відвідувати будинки для літніх людей та пенсійні установи.
"Кожен з нас повинен зіграти вирішальну роль у припиненні поширення і передачі вірусу", - сказав Трамп на брифінгу в Білому домі.
Нові правила слідують за вказівками Центрів по контролю і профілактиці захворювань, в яких рекомендується скасувати і відкласти збори з 50 і більше осіб на наступні вісім тижнів.
Президент США, схоже, визнає, що поширення вірусу стало гірше, ніж очікувалося, і що воно може тривати кілька місяців. "Це погано, це погано", - сказав Трамп.
За даними на полудень понеділка в США було підтверджено понад 4100 випадків захворювання, хоча експерти очікують, що це число зросте з проведенням нових тестів. Понад 70 людей померли.
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