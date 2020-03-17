Трамп рекомендует американцам избегать собраний более 10 человек и не ходить в бары

Президент Дональд Трамп опубликовал рекомендации, согласно которым американцы должны избегать общественных собраний более 10 человек в течение следующих 15 дней, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Новые правила Белого дома также советуют американцам избегать еды и питья в барах, ресторанах и фуд-кортах; не ходить по магазинам и не делать социальные визиты; не посещать дома престарелых и пенсионные учреждения.

"Каждый из нас должен сыграть решающую роль в прекращении распространения и передачи вируса", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Новые правила следуют за указаниями Центров по контролю и профилактике заболеваний, в которых рекомендуется отменить и отложить собрания из 50 и более человек на следующие восемь недель.

Президент США, похоже, признает, что распространение вируса стало сильнее, чем ожидалось, и что оно может длиться несколько месяцев. "Это плохо, это плохо", - сказал Трамп.

По данным на полдень понедельника в США было подтверждено более 4100 случаев заболевания, хотя эксперты ожидают, что это число возрастет по мере проведения новых тестов. Более 70 человек умерли.

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