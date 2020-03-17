В Італії стався невеликий землетрус

В італійській області Калабрія на півдні країни в ніч на вівторок стався землетрус магнітудою 3,9.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Землетрус стався близько 2.00 ночі у вівторок.

Всього сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів. Епіцентр землетрусу знаходився в Тірренському морі поблизу західного узбережжя Калабрії на глибині 33 кілометри від земної поверхні.

Поштовхи були відчутні в різних населених пунктах, в тому числі, у великих містах Козенца, Катандзаро і Реджо-ді-Калабрія.

Наразі немає жодних повідомлень про поранених або руйнування.