В Италии произошло небольшое землетрясение

В итальянской области Калабрия на юге страны в ночь на вторник произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Землетрясение произошло около 2.00 ночи во вторник.

Всего сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков. Эпицентр землетрясения находился в Тирренском море близ западного побережья Калабрии на глубине 33 километра от земной поверхности.

Толчки ощущались в разных населенных пунктах, в том числе, в крупных городах Козенца, Катандзаро и Реджо-ди-Калабрия.

На данный момент нет никаких сообщений о раненых или разрушениях.