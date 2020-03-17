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В Европе до сих пор остается одна страна, где не обнаружили коронавирус

Вторник, 17 марта 2020, 13:04

Новый коронавирус до сих пор не обнаружили в Черногории, что делает ее единственной европейской страной без COVID-19.

Об этом сообщает черногорская государственная телерадиокомпания RTCG со ссылкой на национальный институт общественного здоровья.

Сообщается, что вчера были протестированы еще 10 человек, в целом в стране провели 98 тестов с момента вспышки эпидемии во всем мире.

"Все результаты, в том числе и вчерашние, были отрицательными", - сказал эпидемиолог Института общественного здоровья Игорь Галич.

В медико-санитарным надзором в Черногории находятся 1068 человек.

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Коронавирус Черногория
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