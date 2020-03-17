ЄІБ залучає 40 млрд євро для боротьби з коронавірусною кризою

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) пропонує невідкладні заходи для боротьби з наслідками розповсюдження вірусу COVID-19, серед яких - виділення 40 млрд євро.

Про це "Європейській правді" повідомили у відділі комунікацій представництва ЄІБ в Україні.

Група ЄІБ пропонує план із залучення коштів у розмірі до 40 млрд євро, які буде спрямовано на кредитні канікули за короткостроковими позиками.

Також планується застосувати інші заходи, спрямовані на зменшення ліквідності та обмежень оборотних коштів для малих і середніх підприємств та компаній середньої ринкової капіталізації.

Задля пом’якшення дефіциту ліквідності, слід швидко впроваджувати запропоновані заходи, підкреслили у банку.

"Банк ЄС допоможе під час цієї кризи так само, як він робив це у будь-які складні часи у Європі – чи під час економічних криз, чи під час природних катастроф.

У партнерстві з країнами-членами ЄС, Європейською Комісією та іншими фінансовими інституціями, включаючи національні банки розвитку, ми прагнемо розробити потужний фінансовий пакет, який можна використовувати негайно, уникнувши застосування нового законодавства", - заявив президент ЄІБ Вернер Хоєр.

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Хоєр звернувся до країн-членів ЄС з проханням про створення потужної та варіативної додаткової гарантії для ЄІБ і національних банків розвитку задля гарантування збереження доступу до фінансів для малих і середніх підприємств та компаній середньої ринкової капіталізації.

Також Група ЄІБ має намір використовувати наявні фінансові інструменти задля фінансування проєктів, які працюють над зупинкою розповсюдження, пошуком способів лікування та розробки вакцини проти коронавірусу.

Окрім того, банк підтримає невідкладні заходи з фінансування нагальних ініціатив з поліпшення інфраструктури і потреб в устаткуванні у сфері охорони здоров’я.