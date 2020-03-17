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ЕИБ привлекает 40 млрд евро для борьбы с коронавирусным кризисом

Вторник, 17 марта 2020, 18:53

Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) предлагает неотложные меры по борьбе с последствиями распространения вируса COVID-19, среди которых - выделение 40 млрд евро.

Об этом "Европейской правде" сообщили в отделе коммуникаций представительства ЕИБ в Украине.

Группа ЕИБ предлагает план по привлечению средств в размере до 40 млрд евро, которые будут направлены на кредитные каникулы по краткосрочным займам.

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Также планируется применить другие меры, направленные на уменьшение ликвидности и ограничений оборотных средств для малых и средних предприятий и компаний средней рыночной капитализации.

Для смягчения дефицита ликвидности следует быстро внедрять предложенные меры, подчеркнули в банке.

"Банк ЕС поможет во время этого кризиса так же, как он делал это в любые сложные времена в Европе - или во время экономических кризисов, или во время природных катастроф.

В партнерстве со странами-членами ЕС, Европейской комиссией и другими финансовыми институтами, включая национальные банки развития, мы стремимся разработать мощный финансовый пакет, который можно использовать немедленно, избежав применения нового законодательства", - заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

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Хойер обратился к странам-членам ЕС с просьбой о создании мощной и вариативной дополнительной гарантии для ЕИБ и национальных банков развития для обеспечения сохранения доступа к финансам для малых и средних предприятий и компаний средней рыночной капитализации.

Также Группа ЕИБ намерена использовать имеющиеся финансовые инструменты для финансирования проектов, которые работают над остановкой распространения, поиском способов лечения и разработки вакцины против коронавируса.

Кроме того, банк поддержит неотложные меры по финансированию насущных инициатив по улучшению инфраструктуры и потребностей в оборудовании в сфере здравоохранения. 

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