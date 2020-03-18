Виробники пива і джину в Шотландії перейшли на виробництво антисептика
Шотландська броварня BrewDog та виробник джину Verdant Spirits через дефіцит антисептика для рук у регіоні вирішили запустити виробництво цих засобів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Броварня BrewDog заявила, що роздасть продукт тим, хто його потребує, безкоштовно.
"Щоб допомогти з дефіцитом, ми щойно почали працювати над виготовленням дезінфікуючого засобу на нашому спиртзаводі в Шотландії.
Ми вирішили зробити все можливе, щоб спробувати допомогти якомога більшій кількості людей бути в безпеці", - йдеться у повідомленні виробника в Instagram.
Переорієнтувати свої потужності з виробництва джину на антисептик після звернення місцевих груп охорони здоров’я вирішив виробник алкоголю в місті Данді Verdant Spirits.
Власник Ендрю Макензі визначив інгредієнти, необхідні для виробництва, на вебсайті Всесвітньої організації охорони здоров’я. Компанія сподівається виробити 400 літрів антисептичного гелю, починаючи цього тижня.