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Виробники пива і джину в Шотландії перейшли на виробництво антисептика

Середа, 18 березня 2020, 13:52

Шотландська броварня BrewDog та виробник джину Verdant Spirits через дефіцит антисептика для рук у регіоні вирішили запустити виробництво цих засобів.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Броварня BrewDog заявила, що роздасть продукт тим, хто його потребує, безкоштовно.

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"Щоб допомогти з дефіцитом, ми щойно почали працювати над виготовленням дезінфікуючого засобу на нашому спиртзаводі в Шотландії. 

Ми вирішили зробити все можливе, щоб спробувати допомогти якомога більшій кількості людей бути в безпеці", -  йдеться у повідомленні виробника в Instagram.

Переорієнтувати свої потужності з виробництва джину на антисептик після звернення місцевих груп охорони здоров’я вирішив виробник алкоголю в місті Данді Verdant Spirits.

Власник Ендрю Макензі визначив інгредієнти, необхідні для виробництва, на вебсайті Всесвітньої організації охорони здоров’я. Компанія сподівається виробити 400 літрів антисептичного гелю, починаючи цього тижня.

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