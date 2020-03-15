Чеська компанія виробить мільйони медичних масок та відмовиться від прибутку

Чеський виробник текстилю Adler Czech запропонував державі свої виробничі потужності для виробництва медичних масок та продасть їх за собівартістю, не претендуючи на прибуток.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив член наглядової ради компанії і акціонер Adler Czech Мартін Гаусенблас.

Читайте також Чехія закриває майже всі магазини

За його словами, підприємство готове виробляти до 2 мільйонів масок щодня.

"Зараз ми працюємо над тим, аби забезпечити себе відповідною поставкою вихідного матеріалу. Покрій і технічна документація готові. Мета полягає в тому, щоб ніхто не виходив без масок, щоб запобігти збільшенню кількості заражених людей та краху системи охорони здоров’я. Заражені люди не знають, що вони хворі та заразні, і тому поширюють інфекцію", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він закликав інші компанії та приватних осіб взяти на себе свою відповідальність та допомогти подолати критичну ситуацію, спричинену пандемією.

"Подумайте, як ви можете допомогти суспільству. Будь ласка, зараз не час загрібати гроші. Кожен може допомогти власною справою", - закликав акціонер Adler Czech.

В країні катастрофічно не вистачає масок. Нещодавно мер Праги поскаржився на те, що на все місто знайшлося всього 50 масок. Міністр охорони здоров'я заявив про нестачу 1 мільйона масок для населення.

У Чехії підтверджено 231 випадок захворювання громадян на COVID-19.

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE