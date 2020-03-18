Производители пива и джина в Шотландии перешли на производство антисептика

Шотландская пивоварня BrewDog и производитель джина Verdant Spirits из-за дефицита антисептика для рук в регионе решили запустить производство этих средств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пивоварня BrewDog заявила, что раздаст продукт тем, кто в нем нуждается, бесплатно.

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"Чтобы помочь с дефицитом, мы только начали работать над изготовлением дезинфицирующего средства на нашем спиртзаводе в Шотландии.

Мы решили сделать все возможное, чтобы попытаться помочь как можно большему количеству людей быть в безопасности ", - говорится в сообщении производителя в Instagram.

Переориентировать свои мощности по производству джина на антисептик после обращения местных групп здравоохранения решил производитель алкоголя в городе Данди Verdant Spirits.

Владелец Эндрю Макензи узнал ингредиенты, необходимые для производства, на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения. Компания надеется выработать 400 литров антисептического геля, начиная с этой недели.