Производители пива и джина в Шотландии перешли на производство антисептика
Шотландская пивоварня BrewDog и производитель джина Verdant Spirits из-за дефицита антисептика для рук в регионе решили запустить производство этих средств.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Пивоварня BrewDog заявила, что раздаст продукт тем, кто в нем нуждается, бесплатно.
"Чтобы помочь с дефицитом, мы только начали работать над изготовлением дезинфицирующего средства на нашем спиртзаводе в Шотландии.
Мы решили сделать все возможное, чтобы попытаться помочь как можно большему количеству людей быть в безопасности ", - говорится в сообщении производителя в Instagram.
Переориентировать свои мощности по производству джина на антисептик после обращения местных групп здравоохранения решил производитель алкоголя в городе Данди Verdant Spirits.
Владелец Эндрю Макензи узнал ингредиенты, необходимые для производства, на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения. Компания надеется выработать 400 литров антисептического геля, начиная с этой недели.