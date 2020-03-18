ЄСПЛ скасував всі слухання у березні і квітні через коронавірус

Європейський суд з прав людини оголосив про низку виняткових заходів у відповідь на спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради Європи.

"Суд продовжить свою основну діяльність, особливо вирішення пріоритетних справ. Він також розглядатиме термінові запити про тимчасові заходи, коли існує неминучий ризик незворотної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Читайте також 93% французів схвалюють обмеження свободи пересування на карантині

Шестимісячний термін подачі заяв і всі терміни, що відносяться до розглянутих справ, були продовжені на один місяць з 16 березня.

Суд буде закритий для громадськості, а всі слухання, заплановані на березень і квітень, скасовані.

Як відомо, штаб-квартира ЄСПЛ розташована у французькому місті Страсбург. У Франції зареєстровано понад 7700 випадків захворювання на коронавірус, померли 175 людей.