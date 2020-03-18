ЕСПЧ отменил все слушания в марте и апреле из-за коронавируса

Европейский суд по правам человека объявил о ряде исключительных мер в ответ на вспышку коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

"Суд продолжит свою основную деятельность, особенно решение приоритетных дел. Он также будет рассматривать срочные запросы о временных мерах, когда существует неизбежный риск необратимый вред", - говорится в сообщении.

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Шестимесячный срок подачи заявлений и все термины, относящиеся к рассмотренных дел, были продлены на один месяц с 16 марта.

Суд будет закрыт для общественности, а все слушания, запланированные на март и апрель, отменены.

Как известно, штаб-квартира ЕСПЧ расположена во французском городе Страсбург. Во Франции зарегистрировано более 7700 случаев заболевания коронавирус, умерли 175 человек.