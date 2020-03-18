Коронавирус во Франции: для эвакуации больных впервые использовали военный самолет

Французские власти использовали военный транспортный самолет для эвакуации шести пациентов с коронавирусом в больницу на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Самолет Airbus А330 французских ВВС вылетел в среду утром в аэропорт Мюлуз в регионе Эльзас для эвакуации шести пациентов.

Conformément aux décisions du Président de la République, la situation l'exigeant : un A330 Phénix de l'armée de l'air décolle ce matin d'Istres pour Mulhouse, afin d'évacuer 6 patients atteints du Covid-19 vers les hôpitaux des armées Laveran et Saint-Anne. pic.twitter.com/eCGJzgAYt8 — Florence Parly (@florence_parly) March 18, 2020

Министр обороны Флоранс Парли сообщила, что самолет эвакуировал пациентов в военный госпиталь в Тулоне на юге страны.

Самолеты обычно используют для эвакуации раненых во время военных действий, требующих реанимации. Впервые их используют для гражданских пациентов.

Напомним, во Франции зарегистрировано более 7700 случаев заболевания коронавирусом, умерли 175 человек.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайных мер для противодействия распространению коронавируса. Это включает отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду. С субботы во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.

Франция на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем - в Европе (после Италии и Испании).

По оценкам правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году может упасть на 1%.