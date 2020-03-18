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Прем'єр Косова звільнив главу МВС через суперечку щодо заходів проти коронавірусу

Середа, 18 березня 2020, 15:48

Прем'єр-міністр Косова звільнив міністра внутрішніх справ на тлі розбіжностей щодо того, чи варто країні оголосити надзвичайний стан, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Хашим Тачі у вівторок ввечері запропонував парламенту оголосити надзвичайний стан. Прем'єр Альбін Курті заявив, що такий різкий захід не потрібен.

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Міністр внутрішніх справ Агім Веліу публічно виступив проти глави уряду і заявив, що його партія підтримає президента.

"За цих обставин я зобов'язаний діяти, і я вирішив звільнити міністра внутрішніх справ Веліу", - заявив Курті.

У Косові зареєстровано 19 людей, заражених коронавірусом, з минулої п’ятниці. Більшість випадків пов'язані з Італією, яка найбільше постраждала від епідемії.

Косово вже закрило свої кордони і всі школи, бари та ресторани. Лише супермаркети та аптеки залишаються відкритими.

У Косові новий уряд сформували менше двох місяців тому.

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Коронавірус Косово
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