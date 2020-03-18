Премьер Косова уволил главу МВД из-за спора о мерах против коронавируса

Премьер-министр Косова уволил министра внутренних дел на фоне разногласий о том, стоит ли стране объявить чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Хашим Тачи во вторник вечером предложил парламенту объявить чрезвычайное положение. Премьер Альбин Курти заявил, что такая резкая мера не нужна.

Министр внутренних дел Агим Велиу публично выступил против главы правительства и заявил, что его партия поддержит президента.

"В этих обстоятельствах я обязан действовать, и я решил уволить министра внутренних дел Велиу", - заявил Курти.

В Косове зарегистрировано 19 человек, зараженных коронавирусом, с прошлой пятницы. Большинство случаев связаны с Италией, которая больше всего пострадала от эпидемии.

Косово уже закрыло свои границы и все школы, бары и рестораны. Открытыми остаются только супермаркеты и аптеки.

В Косове новое правительство сформировали менее двух месяцев назад.