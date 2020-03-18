Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Министр здравоохранения Нидерландов упал от изнеможения во время дебатов в парламенте

Пандемия коронавируса не повлияет на готовность сил НАТО - генсек

В МИД объяснили, могут ли украинцы завершить отдых в Египте, несмотря на пандемию

Послы ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией






Премьер Косова уволил главу МВД из-за спора о мерах против коронавируса

Среда, 18 марта 2020, 15:48

Премьер-министр Косова уволил министра внутренних дел на фоне разногласий о том, стоит ли стране объявить чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Хашим Тачи во вторник вечером предложил парламенту объявить чрезвычайное положение. Премьер Альбин Курти заявил, что такая резкая мера не нужна.

Читайте также
Парламент на карантине: как управляют государствами, где коронавирус уже добрался до политиков

Министр внутренних дел Агим Велиу публично выступил против главы правительства и заявил, что его партия поддержит президента.

"В этих обстоятельствах я обязан действовать, и я решил уволить министра внутренних дел Велиу", - заявил Курти.

В Косове зарегистрировано 19 человек, зараженных коронавирусом, с прошлой пятницы. Большинство случаев связаны с Италией, которая больше всего пострадала от эпидемии.

Косово уже закрыло свои границы и все школы, бары и рестораны. Открытыми остаются только супермаркеты и аптеки.

В Косове новое правительство сформировали менее двух месяцев назад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Косово
powered by lun.ua