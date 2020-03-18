Коронавирус: около 38 тысяч украинцев планируют возвращение в Украину

По состоянию на 18 марта около 38 тысяч граждан Украины, что "застряли" за границей из-за коронавируса, планируют вернуться на родину.

Такую оценку обнародовало Министерство иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

По информации министра Дмитрия Кулебы, по состоянию на 15:00 среды в заграничные дипломатические учреждения Украины с просьбой о возвращении обратилась более 21 тысячи граждан.

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"Эта цифра меняется ежеминутно. Кто-то уже вернулся в Украину, а кто-то только что сообщил о своей потребности вернуться. А некоторые, вероятно, еще не сообщили.

В целом количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч", - цитирует Кулебу официальный сайт министерства.

В МИД "Европейской правде" объяснили, что 38 тысяч - это общая оценка, которая учитывает кроме зарегистрированных украинцев также тех, кто официально не обратился в министерство. Это, в частности, украинцы в Египте, которые будут возвращаться с туроператорами, и граждане, которые возвращаются самостоятельно и "застряли" на границах.

В МИД ожидают, что количество обращений украинцев с просьбой о возвращении будет расти.