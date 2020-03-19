Пандемія коронавірусу не вплинула на готовність сил НАТО - генсек

Спалах коронавірусу не впливає на здатність Північноатлантичного альянсу проводити свої місії і забезпечувати захист союзників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, представляючи свою щорічну доповідь за 2019 рік.

"Це глобальна пандемія, яка вплинула на всіх нас…З самого початку НАТО вживає необхідних заходів, щоб обмежити поширення вірусу, зменшити ризик для наших військових і цивільних, і продовжити нашу роботу із забезпечення безпеки наших країн. Першочергове для нас - здоров'я нашого персоналу", - сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що у деяких співробітників виявлений коронавірус, дехто перебуває в карантині, а певні навчання змінені або скасовані.

"Але це не позначається на здатності НАТО проводити свої операції. Наші сили залишається готовими і наша робота триває, включаючи багатонаціональні групи на східних кордонах, місії повітряної поліції у Балтії і нашу морську присутність", - сказав Столтенберг.

Слід зазначити, що Столтенберг вперше представляв свій звіт у Брюсселі через відеоконференцію.

Нагадаємо, Норвегія вирішила припинити військові навчання НАТО в своєму арктичному регіоні у відповідь на спалах коронавірусу.