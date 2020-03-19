Пандемия коронавируса не повлияет на готовность сил НАТО - генсек

Вспышка коронавируса не влияет на способность Североатлантического альянса проводить свои миссии и обеспечивать защиту союзников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад за 2019 год.

"Это глобальная пандемия, которая повлияла на всех нас... С самого начала НАТО принимает необходимые меры, чтобы ограничить распространение вируса, уменьшить риск для наших военных и гражданских и продолжить нашу работу по обеспечению безопасности наших стран. Первоочередная задача для нас - здоровье нашего персонала ", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что у некоторых сотрудников обнаружен коронавирус, некоторые находится в карантине, а определенные учения изменены или отменены.

"Но это не сказывается на способности НАТО проводить свои операции. Наши силы остается готовыми и наша работа продолжается, включая многонациональные группы на восточных границах, миссии воздушной полиции в Балтии и наше морское присутствие", - сказал Столтенберг.

Следует отметить, что Столтенберг впервые представлял свой отчет в Брюсселе через видеоконференцию.

Напомним, Норвегия решила прекратить военные учения НАТО в своем арктическом регионе в ответ на вспышку коронавируса.