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У Греції провели антитерористичні рейди: затримали 26 осіб і вилучили зброю

Четвер, 19 березня 2020, 14:47

Грецька антитерористична поліція у четвер затримала 26 осіб під час рейдів в Афінах і вилучила важке озброєння, включаючи протитанкову зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецькі правоохоронці провели обшук в будинку і офісі Комітету з прав курдів в центрі Афін, затримавши 26 осіб за підозрою в зв'язках з ультралівим воєнізованим угрупованням, забороненим в Туреччині.

Поліція вважає, що підозрювані є членами Революційної народно-визвольної партії / фронту (DHKP-C), забороненої групи, обвинуваченої в нападах і вибухах смертників в Туреччині.

Рейд включав в себе будинок на вулиці Авлонос в районі Сеполії і так званий Комітет солідарності для політичних в'язнів в Туреччині і Курдистані, розташований на вулиці Цавелла в Екзархії - обидва в центрі Афін.

Дев'ять підозрюваних були затримані в Сеполії і 17- в Екзархії.

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