В Греции провели антитеррористические рейды: задержали 26 человек и изъяли оружие

Греческая антитеррористическая полиция в четверг задержала 26 человек во время рейдов в Афинах и изъяла тяжелое вооружение, включая противотанковое оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греческие правоохранители провели обыск в доме и офисе Комитета по правам курдов в центре Афин, задержав 26 человек по подозрению в связях с ультралевым военизированным группировкам, запрещенной в Турции.

Полиция считает, что подозреваемые являются членами Революционной народно-освободительной партии / фронта (DHKP-C), запрещенной группы, обвиняемой в нападениях и взрывах смертников в Турции.

Рейд включал в себя дом на улице Авлонос в районе Сеполии и так называемый Комитет солидарности для политических заключенных в Турции и Курдистане, расположенный на улице Цавелла в Екзархии - оба в центре Афин.

Девять подозреваемых были задержаны в Сеполии и 17 - в Екзархии.