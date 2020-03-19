Премьер Нидерландов успокоил граждан: запасов туалетной бумаги хватит на 10 лет
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил граждан, что им не стоит скупать рулоны туалетной бумаги в чрезмерных объемах, ведь запасов этого товара стране хватит на 10 лет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.
На фоне продуктовой паники в связи с "коронавирусными ограничениями" жители различных стран Европы, в частности Нидерландов, массово скупают туалетную бумагу.
Нидерландский глава правительства Марк Рютте в четверг посетил супермаркет в Гааге, чтобы поговорить с сотрудниками магазина и расспросить у них, как им удается справиться с потребительской паникой.
Проходя через супермаркет, Рютте общался с покупателями, призывая их держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. А также - не скупать туалетную бумагу.
"Мы можем испражняться 10 лет", - сказал нидерландский премьер и засмеялся.
IK. KOM. NIET. MEER. BIJ. pic.twitter.com/aos0KAYjfr— Paul Peeters (@palpeet) March 19, 2020
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Нидерландах закрыли школы и бары, а к кофешопам выстроились очереди.