Премьер Нидерландов успокоил граждан: запасов туалетной бумаги хватит на 10 лет

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил граждан, что им не стоит скупать рулоны туалетной бумаги в чрезмерных объемах, ведь запасов этого товара стране хватит на 10 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.

На фоне продуктовой паники в связи с "коронавирусными ограничениями" жители различных стран Европы, в частности Нидерландов, массово скупают туалетную бумагу.

Нидерландский глава правительства Марк Рютте в четверг посетил супермаркет в Гааге, чтобы поговорить с сотрудниками магазина и расспросить у них, как им удается справиться с потребительской паникой.

Проходя через супермаркет, Рютте общался с покупателями, призывая их держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. А также - не скупать туалетную бумагу.

"Мы можем испражняться 10 лет", - сказал нидерландский премьер и засмеялся.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Нидерландах закрыли школы и бары, а к кофешопам выстроились очереди.