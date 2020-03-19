США готують депортацію молдовського олігарха Плахотнюка

Екслідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк перебуває в США і зараз американська влада проводить процедури, необхідні для його депортації.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію молдовському телеканалу TV8 підтвердив речник посольства США в Кишиневі.

"Володимир Плахотнюк перебуває в Сполучених Штатах. Наразі щодо нього виконуються адміністративні заходи щодо депортації", - повідомив телеканалу речник посольства.

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За його словами, цей процес, в тому числі допустимі засоби судового нагляду, може тривати деякий час.

Раніше генеральний прокурор Олександр Стояногло заявляв, що буде складно екстрадувати Плахотнюка, оскільки між Молдовою та США немає угоди про правову допомогу.

Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року після того, як Демократична партія втратила владу і керувати почав уряд Майї Санду.

13 січня стало відомо, що Сполучені Штати вводять персональні санкції проти бізнесмена і екслідера демократів Володимира Плахотнюка.